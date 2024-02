Deadpool 3: Michael Chiklis smentisce la presenza di La Cosa sul set

Recentemente è circolata una foto che si suppone sia stata scattata sul set di Deadpool 3 (ufficialmente intitolato Deadpool & Wolverine), che ritraerebbe Michael Chiklis nuovamente nei panni di La Cosa dei Fantastici Quattro. L'attore è prontamente intervenuto su X per smentire le recenti affermazioni secondo cui sarebbe stato avvistato sul set dell'atteso threequel. Si tratta di uno scatto convincente ma che, come abbiamo appreso, è stato abilmente modificato.

In realtà, si tratta di una foto tratta da Deadpool del 2016 che mostra il Mercenario Chiacchierone di Ryan Reynolds in piedi di fronte a Colosso, non a La Cosa.

"Per vostra informazione... Questo è un fake. Mi dispiace deludervi. Così tante persone hanno chiesto informazioni al riguardo che ritengo necessario chiarire la questione. Tuttavia, so chi è stato scelto per il ruolo, non posso rivelarlo ma sono un fan del suo lavoro e gli auguro tanta fortuna e successo", ha scritto Chiklis.

In passato era previsto che I fantastici quattro apparissero in Deadpool 2, anche se la squadra del reboot del 2015 era stata scritturata per un cameo. D'altra parte, è possibile che i Marvel Studios preferiscano mettere da parte i vecchi protagonisti in vista del reboot dei Fantastici Quattro previsto per il 2025.

Deadpool 3

Oltre a Ryan Reynolds e Hugh Jackman, i veterani del franchise di Deadpool, Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colossus), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead), Shioli Kutsuna (Yukio) e Rob Delaney (Peter) sono tutti confermati per il ritorno in Deadpool 3. Emma Corrin dovrebbe interpretare Cassandra Nova, mentre Matthew Macfadyen avrà probabilmente il ruolo di un agente della TVA chiamato Paradox.

Gli addetti ai lavori hanno confermato che Jennifer Garner riprenderà il suo ruolo di Elektra, mentre Wesley Snipes, James Marsden, Famke Janssen, Patrick Stewart, Ian McKellen, Dafne Keen e persino la cantante Taylor Swift sono tra coloro che si dice faranno dei cameo in questa avventura multiversale. Deadpool 3 uscirà nelle sale il 26 luglio 2024.