Deadpool 3: il logo è una parodia di Spider-Man in una fan art

Una gustosa fan art svela il logo di Deadpool 3 realizzando una parodia di Spider-Man che comprende anche un titolo ipotetico, omaggio all'ultimo capitolo della saga dell'Uomo Ragno.

Siamo ormai prossimi all'ingresso di Deadpool nel Marvel Cinematic Universe. Manca ancora la conferma ufficiale da parte dei Marvel Studios, ma a quanto pare Deadpool 3 sarebbe già in preparazione. Nel frattempo, un fan del fortunato franchise ha preso l'iniziativa realizzando una fan art che ritrae il logo di Deadpool 3 in forma di parodia di un altro popolare franchise Marvel, quello di Spider-Man. L'utente Reddit u/stark46192 ha proposto logo e titolo di Deadpool 3, dopo Spider-Man: Far From Home potrebbe arrivare nei cinema Deadpool: A New Home.

Lo stesso Ryan Reynolds, interprete di Deadpool ha messo in subbuglio i fan pubblicando una foto che lo ritrae Reynolds di fronte all'insegna dei Marvel Studios a Burbank.

Deadpool 3: Ryan Reynolds anticipa il ritorno sul set con una foto dell'incontro con la Marvel?

A fornire gli ultimi aggiornamenti du Deadpool 3 ci ha pensato il co-sceneggiatore Paul Wernick che ha specificato: "Siamo in contatto con Ryan. Abbiamo vari progetti con lui. A dicembre arriverà su Netflix il film 6 Underground e stiamo riscrivendo Clue, che lo vedrà protagonista e dovrebbe essere girato in primavera. Abbiamo una serie di progetti che non includono Deadpool, ma speriamo di avere novità a riguardo al più presto. Ryan è la nostra mura. Faremmo di tutto per lui. Lo adoriamo, è un attore brillante e un caro amico. Quando arriverà il momento, apriremo un nuovo file chiamato Deadpool 3."