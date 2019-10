Deadpool 3: Ryan Reynolds anticipa il ritorno sul set con una foto dell'incontro con la Marvel?

Deadpool sembra pronto a rientrare in azione: Ryan Reynolds ha infatti condiviso una foto con cui annuncia un incontro con i responsabili della Marvel.

L'attore canadese che ha portato al successo l'irriverente mercenario ha infatti pubblicato un'immagine in cui è ritratto con alle spalle il logo della Marvel. Ryan Reynolds ha ironizzato scrivendo: "Ho fatto l'audizione per il ruolo di Anthony Stark. Non ci sono nemmeno andato vicino, ma l'uomo gentile con il taser mi ha accompagnato al piano terra".

L'interprete di Deadpool quasi sicuramente ha incontrato i produttori dello studio dopo l'acquisizione di 20th Century Fox da parte della Disney per parlare del futuro del franchise.

Ecco la foto:

Lo sceneggiatore dei film di Deadpool, Paul Wernick, aveva dichiarato in una recente intervista: "Il progetto, e la speranza, è che la Marvel ci permetta di continuare Deadpool nel suo universo vietato ai minori in cui vive e, speriamo nel corso del tempo, di poter giocare un po' nel mondo del Marvel Cinematic Universe".

Rhett Reese ha aggiunto: "L'universo Marvel è ricco di eroi e, meravigliosamente, di villain, quindi adoreremmo vedere Deadpool entrare in quell'universo in un modo divertente. Bisogna anche capire come e quando. In più Ryan Reynolds è davvero impegnato e la transizione ha ritardato tutto perché semplicemente non si può sapere. I Marvel Studios stanno cercando di capire ovviamete quale sarà la prossima versione del MCU ed è un'impresa a parte. Poi ci si aggiunge Deadpool, gli X-Men e altre cose e diventa folle".