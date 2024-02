Deadpool 3, l'easter egg di Secret Wars nascosto nel teaser trailer

Tra i vari trailer mostrati nel corso del Super Bowl di domenica sera all'Allegiant Stadium di Las Vegas in Nevada spicca il teaser di Deadpool & Wolverine, terzo capitolo del franchise con protagonista Ryan Reynolds nei panni di Wade Wilson/Deadpool, affiancato per la prima volta da Hugh Jackman che torna nelle vesti di Wolverine.

Da subito i fan hanno iniziato a scandagliare frame per frame il trailer e hanno scovato alcuni interessanti easter egg, uno in particolare che riguarda l'universo di Secret Wars.

Easter egg

Nell'ultima inquadratura del trailer si vede Deadpool steso a terra mentre la sagoma di Wolverine si avvicina. Il terreno accanto al protagonista è quasi spoglio ad eccezione di un curioso detrito sul lato sinistro dello schermo che esce rapidamente dall'inquadratura quando la macchina da presa ingrandisce.

Uno sguardo maggiormente attento rivela che si tratta di un fumetto danneggiato di Secret Wars, fornendo in tal senso un'anteprima del prossimo film, intitolato proprio Secret Wars. Il fumetto in particolare sembra essere Secret Wars #5, pubblicato da Marvel Comics nel 2015. È possibile che il fumetto sia stato inserito nel film per aiutare a preparare il terreno affinché questi personaggi diventino in seguito parte del film Avengers: Secret Wars, che prevede l'inserimento di personaggi Marvel provenienti dal Multiverso.

Nel cast di Deadpool & Wolverine troviamo anche Morena Baccarin, Emma Corrin, Brianna Hildebrand, Jennifer Garner e Leslie Uggams.