Taylor Swift è 'Person of the Year' del 2023 per la rivista TIME

La popstar è anche la prima donna a ottenere questo riconoscimento per la seconda volta da quando l'iniziativa è nata nel 1927.

Taylor Swift è stata nominata Person of the Year 2023 dal TIME, diventando così la prima donna a comparire due volte su questa annuale copertina dall'inizio della serie nel 1927.

La Swift era stata nominata Person of the Year anche nel 2017, quando era stata riconosciuta come una delle Silence Breakers che avevano ispirato le donne a parlare delle cattive condotte sessuali subite.

La designazione di Swift segna molte altre novità per l'iniziativa del TIME, nato quasi un secolo fa come un modo per inquadrare l'anno attraverso l'individuo, il gruppo o il concetto che ha avuto la maggiore influenza sul mondo nei 12 mesi precedenti, nel bene e nel male.

Swift è la prima persona a essere selezionata per i suoi risultati in campo artistico ed è solo la quarta persona selezionata ad essere nata negli ultimi 50 anni. Prima donna a essere premiata più di una volta, la Swift si unisce a un ristretto gruppo di persone che hanno ricevuto più volte il riconoscimento, insieme a diversi presidenti degli Stati Uniti e leader mondiali.

Taylor Swift annuncia l'arrivo in streaming della versione estesa di The Eras Tour

Prima del 1999, solo tre donne avevano ricevuto il titolo di Person of the Year a livello individuale: Wallis Simpson nel 1936, la regina Elisabetta II nel 1952 e Corazon Aquino nel 1986.