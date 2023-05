Deadpool 3: iniziate le riprese del film, Rob Liefeld svela che presto arriverà una foto dal set

Le riprese di Deadpool 3 sembra siano iniziate, riportando quindi sul set Ryan Reynolds e Hugh Jackman, interpreti di Wade Wilson e Wolverine.

Il progetto, per una strana coincidenza del destino, è entrato nella fase di produzione durante uno sciopero degli sceneggiatori, come accaduto in occasione di X-Men Origins: Wolverine.

L'inizio delle riprese di Deadpool 3

Le riprese del film Deadpool 3 si svolgeranno a Londra e a Vancouver, in vista di un debutto nelle sale americane previsto per l'8 novembre 2024. Rob Liefeld ha annunciato che sta per arrivare una foto dal set, aggiungendo inoltre che il progetto è molto di più rispetto a un semplice film sul ritorno di Wolverine.

Il terzo capitolo delle avventure di Wade Wilson sarà diretto da Shawn Levy ed è stato scritto da Rhett Reese, Paul Wernick, Reynolds e Levy.

Deadpool 3, i Marvel Studios aprono al Rated-R: cosa aspettarsi di diverso dal film con Ryan Reynolds

Secondo quanto annunciato dalla star canadese, il film non rovinerà l'epilogo di Logan - The Wolverine, probabilmente mostrando una versione precedente del personaggio mostrato nel progetto diretto da James Mangold.

Tra i ritorni nel cast ci sono quelli di Zazie Beetz nella parte di Domino, Josh Brolin che ha la parte di Cable, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand, Shioli Kutsuna e Stefan Kapicic. Tra le new entry, invece, ci sono quelli di Emma Corrin e Matthew Macfayden