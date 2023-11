Deadpool 3 conterrà un omaggio molto speciale a Il ritorno dello Jedi

Shawn Levy, produttore di Stranger Things e regista di The Adam Project, è stato scelto come regista per un nuovo film di Star Wars... ma, prima di cimentarsi in una galassia lontana lontana, entrerà nell'universo Marvel con la regia di Deadpool 3.

E proprio quest'ultimo includerà un sorprendente omaggio a Guerre Stellari: "Per una delle scene fondamentali di Deadpool 3 ho detto al team degli stunt: 'Ragazzi, questo è il momento Jedi'", racconta il regista. "Ho tenuto la scena di Luke e Vader sul mio telefono come riferimento, ho studiato come era fotografata, come erano i movimento, le inquadrature, il ritmo. I fan di Star Wars vedranno la scena che mi ha ispirato nel film. Questo è un ricordo perenne."

Le riprese di Deadpool 3 sono state interrotte mesi fa a causa dello sciopero degli attori di Hollywood e il film verrà quasi sicuramente rinviato, ma questo non ha impedito agli insider di rivelare dettagli sulla trama del film. Nelle ultime ore sono trapelate alcune discrezioni secondo le quali la trama del film sarà incentrata sulla TVA impegnata a prelevare le versioni Prime dei supereroi dal Multiverso, al fine di creare un esercito multiversale e sconfiggere Kang il Conquistatore. Uno degli eroi prescelti sarà proprio il Wolverine di Hugh Jackman, riluttante nell'accettare l'incarico.

Nel frattempo, durante un'intervista con Wired, il regista Shawn Levy ha specificato che "Deadpool 3" non sarà il titolo definitivo del film: "Non c'è ancora un titolo definitivo. Per ora lo chiamo Deadpool versus Wolverine, o a volte Deadpool 3 con Wolvie. Abbiamo alcuni titoli in mente, ma non abbiamo ancora deciso. Sarà una decisione difficile da prendere."