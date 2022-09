Deadpool 3: Hugh Jackman mostra una foto della preparazione fisica per interpretare Wolverine

Deadpool 3 vedrà Hugh Jackman riprendere il ruolo di Wolverine e online ha condiviso una foto che mostra la sua preparazione fisica.

La star australiana, per interpretare di nuovo Logan, dovrà infatti tornare in perfetta forma e ha iniziato a prepararsi.

Su Instagram, Hugh Jackman ha pubblicato una foto che lo ritrae in palestra, sudato e mentre mostra i muscoli.

L'attore ha scritto Lavori in corso per accompagnare lo scatto, arrivato online a poche ore di distanza dall'annuncio che affiancherà il suo amico Ryan Reynolds in Deadpool 3.

I due attori realizzano così un sogno condiviso da molti anni con i fan e, nel video dell'annuncio del progetto, hanno ringraziato anche Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios.

Il terzo capitolo delle avventure dell'irriverente mercenario farà infatti ufficialmente parte del MCU dopo l'acquisizione, da parte di Disney, della 20th Century Fox.

Hugh, recentemente, ha inoltre rivelato che non è stato Ryan a convincerlo a riprendere il ruolo di Wolverine, dichiarando "Prendo da solo le mie decisioni".

Alla regia del nuovo film di Deadpool ci sarà Shawn Levy, recentemente autore di The Adam Project, mentre la sceneggiatura è firmata da Rhett Reese e Paul Wernick.