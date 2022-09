Deadpool 3: Hugh Jackman nel cast del film, svelata la data di uscita

Deadpool 3 avrà nel suo cast anche Hugh Jackman e ha finalmente una data di uscita: il 6 settembre 2024.

Ad annunciarlo è stato il protagonista Ryan Reynolds con un video in cui svela che il lavoro sul film è già iniziato e conferma il coinvolgimento dell'amico, che riprenderà il ruolo di Wolverine.

Il divertente filmato che regala l'aggiornamento su Deadpool 3 mostra Ryan Reynolds che svela il coinvolgimento di Hugh Jackman in un modo davvero unico.

La star canadese dichiara: "Ciao a tutti, siamo estremamente tristi di aver perso il D23, ma da un po' stiamo lavorando davvero duramente al prossimo film di Deadpool. Ho dovuto realmente cercare nella mia anima per questo film. La sua prima apparizione nel MCU deve ovviamente sembrare speciale. Dobbiamo rimanere fedeli al personaggio, trovare una nuova profondità, motivazione, un nuovo significato. Ogni Deadpool deve emergere e distinguersi. Si è trattata di una sfida incredibile che mi ha costretto a cercare dentro di me in profondità. E... Non ho nulla. Sì, sono completamente vuoto qui dentro. Ed è terrificante. Ma abbiamo avuto un'idea. Ehi, Hugh, vuoi interpretare Wolverine ancora una volta?". Jackman viene quindi mostrato mentre cammina alle spalle dell'amico per salire al piano superiore, dicendo solo 'Sì, certo, Ryan".

Il video propone poi il logo di Deadpool segnato dagli artigli di Wolverine sulle note di I will Always Love You di Whitney Houston, diventata I will always love Hugh.

Alla regia ci sarà Shawn Levy, recentemente autore di The Adam Project, mentre la sceneggiatura è firmata da Rhett Reese e Paul Wernick.