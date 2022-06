Deadpool 3, Hugh Jackman anticipa il suo ritorno con una foto? I fan ne sembrano convinti

Sapete che succede quando vi chiamate Hugh Jackman? Che basta una foto apparentemente del tutto innocua per convincere i fan di un eventuale ritorno nei panni di Wolverine per Deadpool 3.

Deadpool 3 è in fase di sviluppo ai Marvel Studios, e i fan sperano ancora in un ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine. Ci sperano talmente tanto che persino una foto apparentemente non correlata dell'attore (ma volutamente criptica) li ha convinti che potrebbe accadere.

Come segnala anche Comicbook, è bastato uno scatto - uno scatto che si abbina anche abbastanza a un classico meme, va detto - a far credere ai fan Marvel che l'attore australiano storico interprete di Wolverine potesse stare facendo riferimento a qualcosa di legato al nuovo film con Ryan Reynolds (forse anche l'espressione di Jackman, che guarda allo schermo con aria esterrefatta, e l'emoji tutta imbarazzata che accompagna la foto contribuiscono non poco a far pensare "male").

Certo è possibile (anzi probabilissimo) che si tratti proprio di qualcosa che ha a che fare con l'attore di Deadpool, vista la storica faida tra i due che cresce rigogliosa grazie anche e soprattutto ai social, ma di un suo ritorno nel MCU è ancora presto per parlare, specialmente se ci vogliamo basare solo su quest'immagine per fare teorie al riguardo.

Ma nel mondo Marvel, si sa, mai dire mai... Lo ripete spesso anche Kevin Feige, patron dei Marvel Studios. E poi adesso con il Multiverso davvero tutto sembra essere possibile. Quindi continuiamo a incrociare le dita, e chissà che non possa accadere davvero...