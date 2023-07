Deadpool 3: le prime foto dal set di Ryan Reynolds svelano il nuovo costume del protagonista

Le prime foto dal set di Deadpool 3 ritraggono il protagonista Ryan Reynolds in costume, immagini che hanno già scatenato i commenti dei fan della Marvel.

Online c'è infatti chi ha sottolineato che la tuta dell'irriverente mercenario sembra avere dei colori più accesi rispetto ai capitoli precedenti.

Il ritorno di Deadpool

Deadpool 3 sarà il primo film con al centro l'amato personaggio interpretato da Ryan Reynolds a essere prodotto dopo che 20th Century Fox è stata acquisita da Disney, ridando così alla Marvel il controllo sugli adattamenti dei fumetti.

Nonostante i cambiamenti dietro le quinte, l'approccio irriverente e vietato ai minori della saga non sarà modificato.

Il terzo capitolo delle avventure di Wade Wilson sarà diretto da Shawn Levy ed è stato scritto da Rhett Reese, Paul Wernick, Reynolds e Levy.

Deadpool 3, i Marvel Studios aprono al Rated-R: cosa aspettarsi di diverso dal film con Ryan Reynolds

L'attenzione per i capitoli precedenti

Secondo quanto annunciato da Reynolds, il film non rovinerà l'epilogo di Logan - The Wolverine, probabilmente mostrando una versione precedente del personaggio mostrato nel progetto diretto da James Mangold.

Tra i ritorni nel cast ci sono quelli di Zazie Beetz nella parte di Domino, Josh Brolin che ha la parte di Cable, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand, Shioli Kutsuna e Stefan Kapicic. Tra le new entry, invece, ci sono quelli di Emma Corrin e Matthew Macfayden.