Deadpool 3: una foto sul profilo ufficiale ironizza sullo sviluppo del film

Deadpool 3 non ha ancora una data di uscita prevista nelle sale e il profilo ufficiale dei film ha ora ironizzato dichiarando che hanno individuato i brand da inserire nel film.

Lo scatto ritrae Peter, interpretato da Rob Delaney, e la didascalia sostiene che hanno concluso gli accordi previsti per l'integrazione dei brand nel film, potendo quindi passare al lavoro previsto sulla storia, sui personaggi e sulla sceneggiatura.

Nella divertente immagine si psonno vedere molti dei marchi legati alle attività imprenditoriali di Ryan Reynolds, star di Deadpool 3: da Aviation Gin a Wrexham AFC Football, passando per Maximum Effort a MNTN.

I fan del personaggio speravano in una sua apparizione in Doctor Strange nel Multiverso della Follia nel Multiverso della Follia, tuttavia per ora il debutto nel MCU non è ancora stato annunciato ufficialmente.

Alla regia del terzo film dovrebbe esserci Shawn Levy, con cui Ryan Reynolds ha recentemente collaborato in occasione di The Adam Project.

I fan di Deadpool aspettano il ritorno dell'irriverente mercenario dal 2018, anno in cui è arrivato il sequel del progetto. Il secondo film ha potuto contare sull'arrivo nel cast di Josh Brolin e Zazie Beetz, interpreti di Cable e Domino.

I due capitoli delle avventure di Deadpool sono stati diretti rispettivamente da Tim Miller e David Leitch.

Gli sceneggiatori dei film di Deadpool 3 sono Rhett Reese e Paul Wernick. Lo script del terzo capitolo era stato scritto inizialmente da Wendy Molyneux e Lizzie Molyneux-Logeline, autori di Bob's Burgers, basandosi sui fumetti di Rob Liefeld e Fabian Nicieza.