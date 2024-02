Deadpool 3: alcuni fan sono convinti che il trailer sveli la presenza di Lady Deadpool

Il primo trailer di Deadpool 3, secondo alcuni fan della Marvel, avrebbe svelato la presenza nel film di un personaggio a sorpresa.

Su Twitter c'è infatti chi è convinto che nella storia sarà coinvolta anche Lady Deadpool, basandosi su un breve momento presente nel video.

Le ipotesi

Nelle prime immagini di Deadpool & Wolverine si conferma la presenza della TVA, in precedenza al centro della serie Loki, e quindi del multiverso.

In un passaggio del trailer si vede poi un'inquadratura su un'arma tenuta in mano da quella che secondo i fan è Lady Deadpool, ipotesi sostenuta anche dal diverso look dei guanti del personaggio.

Deadpool 3: cosa ci aspettiamo dal film Marvel?

La possibile interprete di Lady Deadpool

Grazie al multiverso ci sarà spazio nel film per alcune varianti del protagonista, tra cui anche Dogpool e un Wade Wilson versione samurai. Alcuni fan sostengono ora che Lady Deadpool potrebbe essere interpretata da Blake Lively e che Ryan Reynolds lo avrebbe confermato in modo enigmatico scrivendo sui social: "Qualcuno ha visto il trailer di Deadpool? Qualcuno ha inoltre visto mia moglie?".

La seconda domanda sembra a prima vista un riferimento al fatto che Blake fosse al Super Bowl insieme all'amica Taylor Swift, ma questo non ha frenato le teorie dei fan. Alcuni hanno persino sostenuto che proprio la cantante vestirà i panni della variante, anche se in precedenza si era ipotizzato un suo coinvolgimento con il ruolo di Dazzler.