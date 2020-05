Dead to Me 2, su Netflix in streaming da oggi

Dead to me 2, la serie con star Linda Cardellini e Christina Applegate, torna oggi su Netflix in streaming con la seconda stagione!

Dead to Me - Amiche per la morte vede tra i produttori dello show la stessa Applegate, oltre Will Ferrell, Adam McKay e Jessica Elbaum di Gloria Sanchez Productions. Al centro della trama ci sono Judy (Linda Cardellini) e Jen (Christina Applegate), due donne legate da un tragico incidente che ha cambiato per sempre le loro vite prima che si avvicinassero e stringessero un'improbabile amicizia. La situazione si è però ulteriormente complicata quando Jen ha affrontato l'ex fidanzato di Judy, personaggio interpretato da James Marsden, e la donna ha dovuto prendere una scelta mortale.

Dead To Me - Amiche per la morte: Christina Applegate e Linda Cardellini durante una scena

La seconda stagione in arrivo sulla piattaforma di streaming mostrerà quindi le conseguenze del crimine e in che modo si evolverà la loro storia, davvero complicata e al tempo stessa ricca di emozioni. La sinossi anticipa: Jen e Judy non se la passano per niente bene. Mentre perdono il controllo delle loro vite, si aggrappano l'una all'altra tenendo nascosti i rispettivi segreti.

