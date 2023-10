Superman: Legacy, le nuove foto del protagonista riaccendono il paragone con Henry Cavill

Le nuove foto dell'interprete di Superman: Legacy spingono i fan a paragonare l'attore a Henry Cavill per via della straordinaria somiglianza.

Per l'interprete di Superman: Legacy David Corenswet è impossibile sfuggire ai continui paragoni con il precedente Superman Henry Cavill per via della straordinaria somiglianza fisica, evidente nelle nuove foto comparse sui social media.

Le foto diffuse su Twitter da Just Jared mostrano David Corenswet che cammina per la strada con il suo entourage. Nelle foto l'attore appare più massiccio del solito e con la barba, look che ricorda molto da vicino l'Henry Cavill de L'uomo d'acciaio.

Quando inizieranno le riprese di Superman: Legacy?

Al momento l'attore prescelto da James Gunn come nuovo (e più giovane Superman) si sta preparando fisicamente al ruolo del super eroe, ma le riprese del film che fungerà da reboot prequel per le avventure del personaggio DC sono in stand by per via dello sciopero degli attori. Gunn ha già anticipato che spera di iniziare a girare a inizio 2024, ma secondo nuovi report il cinecomic potrebbe entrare in lavorazione la prossima primavera.

Corenswet è stato scelto per il ruolo di Clark Kent in Superman: Legacy lo scorso giugno insieme a Rachel Brosnahan, che reciterà accanto a lui nel ruolo di Lois Lane. In precedenza, l'attore era noto per il ruolo di River Barkley nella serie Netflix The Politician.