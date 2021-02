DayDreamer in onda stasera su Canale 5: matrimonio a sorpresa nelle anticipazioni del 9 febbraio 2021

DayDreamer torna stasera su Canale 5 alle 21:30 con 4 episodi. Le anticipazioni del 9 febbraio 2021 annunciano un matrimonio a sorpresa che Huma e Mevkibe non avranno il tempo di rovinare.

L'incontro tra Huma e Nihat è un fallimento: Huma non accetta che Can e Sanem si sposino e propone una convivenza, scandalizzando Mevkibe e Nihat. Mentre Can e Sanem parlano dell'incontro disastroso, ricevono una telefonata: Leyla ed Emre stanno per sposarsi! Tutti si precipitano dai futuri sposi: Huma chiama Mevkibe e le dice che passerà a prenderla per impedire ai loro figli di concludere il rito, ma quando arrivano le mamme sul piede di guerra è ormai troppo tardi...

L'equilibrio precario tra le famiglie spinge Can e Sanem a rivedere la loro scelta di sposarsi di nascosto in attesa che le acque si calmino. Anche Nihat resta molto deluso dal comportamento di Leyla.

Huma propone che Leyla ed Emre, in attesa di trovare casa, stiano da lei e dà a Leyla una lista di cose da fare, per meglio assimilarsi a una condizione alto-borghese. Anche Mevkibe dà una lista a Leyla, ma più legata a impegni tradizionali, che sposandosi di nascosto, non ha potuto assolvere.

Intanto impazza la febbre dei matrimoni lampo: Ceycey annuncia di voler sposare Ayhan e Muzaffer fa la proposta a Guliz. Anche Deren tenta un approccio con Yigit che, per il momento, non va a buon fine.

Prima di partire Emre e Leyla devono portare a termine i compiti assegnati dalle rispettive madri. Gli impegni lavorativi, però, li tengono inchiodati in ufficio, così chiedono aiuto a Can e a Sanem. I due però sono preoccupati, entrambi sono convinti che l'altro abbia dei ripensamenti sul matrimonio: i commenti di Huma, le discussioni sulla casa e sui viaggi e le difficoltà di trovarsi d'accordo su una qualunque scelta da prendere, non fanno che accentuare queste preoccupazioni.