Daydreamer stasera su Canale 5: drammatico incidente per Can nelle anticipazioni del 3 marzo 2021

DayDreamer torna stasera su Canale 5 alle 21:30 con 4 episodi. Le anticipazioni del 3 marzo 2021 annunciano un brutto incidente per Can, che potrebbe però riavvicinarlo alla sua amata...

Mentre Deren, Ceycey, Muzaffer e Deniz cercano di riportare in auge la Fikri Harika, Aziz annuncia un importante lavoro per la società, che dovrà curare una pubblicazione per l'associazione che ha eletto Sanem scrittrice dell'anno. Sanem non riesce ad accettare l'idea che sia proprio Can ad occuparsi del servizio fotografico per la pubblicazione che la premierà.

Intanto Sanem da nuovamente segni di squilibrio mentale, per cui Ceycey propone una strampalata cura a base di danzaterapia. Mevkibe e Nihat, sospettando che Emre tradisca Leyla, lo seguono in un suo incontro con l'amica Emel. Huma cerca di convincere Aziz a tenere Sanem lontana da Can, mentre l'intento dell'uomo va nella opposta direzione.

Il rifugio di Can è andato a fuoco, come mostra il promo della nuova puntata, e lui si trova tra le fiamme. Sanem è disperata ma poco dopo il Divit esce dalle fiamme stringendo in mano la bandana della ragazza. Mihriban dubita che si tratti di un incidente, crede che l'origine sia dolosa e sospetta di Huma, con la quale ha un conto in sospeso da molti anni. Can sta aiutando Aziz e la nuova Friki Harika nella realizzazione della pubblicazione che celebrerà Sanem, ma si verifica un drammatico imprevisto...

La soap turca con Can Yaman, dopo due settimane di pausa dovute al calcio, torna con il suo appuntamento serale su Canale 5.

A partire da domani Daydreamer tornerà nel suo consueto slot pomeridiano, con un episodio in onda alle 16:35. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.