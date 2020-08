Daydreamer in pausa ad agosto: quando tornerà la soap con Can Yaman

Canale 5 ha deciso di mandare in vacanza Daydreamer e Can Yaman nel mese di agosto ma non temano i fan, perchè la soap tornerà dopo qualche giorno.

Daydreamer si prende una pausa ad agosto: lunedì 10 agosto infatti non ci sarà Can Yaman a dare il benvenuto nel pomeriggio di Canale 5, e neppure nei giorni seguenti. Quando tornerà, dunque? Il 17 agosto, esattamente una settimana dopo.

Mediaset dunque, visti gli incredibili ascolti che Daydreamer - Le ali del sogno ha garantito alla rete ammiraglia fin dal suo arrivo, preferisce non rischiare e manda in vacanza la soap nella settimana, dal 10 al 14 agosto, in cui sono poche, almeno solitamente, le persone ferme davanti alla TV. "Risparmiando" così anche 5 puntate che allungheranno la messa in onda autunnale o invernale, a fronte dell'unica stagione - che in Italia conta in totale 153 episodi - da cui la serie pomeridiana è composta.

Chi terrà compagnia al pubblico di Canale 5 dalle 14:45 alle 15:30? Sarà Il Segreto che, in onda in queste settimane estive con le repliche della prima stagione, dal 10 al 14 agosto raddoppierà l'appuntamento quotidiano, andando in onda dalle 14:45 alle 16:30 circa.

Quella di agosto, ricordiamo, potrebbe non essere la sola pausa di Daydreamer: nonostante Mediaset non abbia ancora preso una decisione definitiva, a settembre Can Yaman dovrà cedere lo slot pomeridiano delle 14:45 a Uomini e donne. L'opzione più probabile al momento vedrebbe la soap turca fermarsi per qualche mese, per fare poi ritorno dalle parti di Canale 5 all'inizio del 2021.

Intanto Daydreamer - Le ali del sogno torna oggi, 4 agosto 2020, su Canale 5 con una nuova puntata, di cui trovate qui anticipazioni e promo.