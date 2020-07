DayDreamer: come cambia la programmazione dopo l'estate? Mediaset fa chiarezza

DayDreamer tornerà anche dopo l'estate, ma cambiando programmazione: Mediaset ha voluto fare chiarezza su questo punto. A suscitare qualche preoccupazione tra i fan della soap turca con Can Yaman erano stati il numero di puntate e il calendario.

Andata in onda come unica stagione da 51 puntate in Turchia, Daydreamer - Le ali del sogno è arrivata invece su Canale 5 con un formato leggermente diverso: gli episodi sono diventati 153 con una durata media di 50 minuti, contro le due ore e oltre sulla TV turca. Cominciata lo scorso 10 giugno nel pomeriggio di Canale 5 (è in onda dal lunedì al venerdì dalle 14:45), Daydreamer - Le ali del sogno non riuscirà ad esaurire tutto il materiale entro la fine dell'estate, e soprattutto entro il ritorno di Uomini e Donne, di cui ha preso lo storico slot pomeridiano a stagione conclusa.

Cosa succederà allora all'appuntamento giornaliero con il bel Can Yaman?

La soap dei record #DayDreamer continuerà nella sua attuale collocazione fino ai primi di settembre. Poi tornerà convivendo con #IlSegreto, o alla fine di quest’ultimo. pic.twitter.com/yaLL8YxMRN — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) July 23, 2020

Come si legge nel tweet, Mediaset non ha ancora preso una decisione definitiva. A settembre, oltre a Uomini e Donne (che tornerà a occupare lo spazio delle 14:45), torneranno anche le puntate dell'ultima stagione de Il segreto (ora in onda con le repliche), che si concluderà poi definitivamente entro dicembre. Le opzioni sul tavolo sarebbero due: la convivenza con la soap spagnola (anche se non è chiaro in che modo) oppure il ritorno nel 2021, quando cioè le avventure di Donna Francisca saranno ormai solo un ricordo.

Nel frattempo mancano ancora molte settimane all'arrivo di settembre e soprattutto la storia d'amore tra Can e Sanem è arrivata anche nelle librerie, pronta a entrare nelle case dei fan grazie al calendario di DayDreamer e allo speciale in 100 pagine.