Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 20 aprile 2021: Sanem in rotta con i genitori

Daydreamer - Le ali del sogno torna con la puntata di oggi, martedì 20 aprile 2021 su Canale 5 alle 16:35. Nelle anticipazioni spirano venti di guerra a casa Aydin, per via della decisione dei due novelli fidanzati.

Can e Sanem si sono rappacificati e, dopo aver rifiutato un'offerta di lavoro, come mostra il nuovo promo dell'episodio 150, hanno deciso di partire per due anni per fare il giro del mondo in barca a vela, arrivando fino alle Galapagos.

Ma quando annunciano la loro decisione ai genitori di Sanem, questi reagiscono male. Lei cerca un confronto con Nihat ma questi minaccia di diseredarla! Da dove viene tanto astio nei confronti di Can? In realtà temono solo che la figlia possa soffrire di nuovo.

La soap turca con Can Yaman, che tornerà martedì 20 aprile, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:35 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.