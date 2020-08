Daydreamer - Le ali del sogno trama 4 agosto 2020: Mekvibe e Nihat indagano su Sanem

Daydreamer - Le ali del sogno torna martedì 4 agosto 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama anticipa che tra Sanem e i suoi genitori potrebbero sorgere serie problemi di fiducia.

Nonostante i problemi di budget, nel quartiere si comincia a lavorare per lo spot scritto, diretto e interpretato da Sanem. Mekvibe e Nihat però hanno intenzione di scoprire come la figlia sia riuscita a procurarsi i soldi per estinguere il loro debito: il timore è che li abbia ottenuti da Can in modo poco dignitoso...

Aysun, triste per la partenza di Muzaffer chiamato a fare il militare, in un momento di debolezza rivela a Melahat e Mevkibe di essersi messa in società con Cakal Ishan, lo sciacallo.

Daydreamer - Le ali del sogno, soap opera turca con protagonista l'amatissimo Can Yaman, è disponibile in prima visione assoluta per l'Italia su Canale 5, dalle 14:45 alle 15:30 circa, dal lunedì al venerdì. Oltre alla visione in chiaro direttamente su Canale 5, la soap è presente anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play, dove è possibile recuperare, di giorno in giorno, anche le puntate già trasmesse.

Daydreamer racconterà, in 153 episodi, la storia di Can Divit, fotografo di successo e pubblicitario non proprio per scelta, che si innamorerà perdutamente di Sanem Aydın (Demet Özdemir), aspirante scrittrice, grande sognatrice e nuova assunta nell'agenzia di famiglia del bel Can.