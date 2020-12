Daydreamer - Le ali del sogno trama 6 dicembre 2020: Can e Sanem fuggono da tutto e tutti

Daydreamer - Le ali del sogno torna oggi, domenica 6 dicembre 2020 su Canale 5 alle 16:20 con un episodio e la trama anticipa che, per trovare un po' di pace e riflessione, Can e Sanem faranno perdere le proprie tracce.

Can ha bisogno di un momento di relax (e di solitudine) e decide di partire, ma non rivela a sua madre dove andrà. Sarà Emre a informarla sulla destinazione misteriosa che tuttavia non è quella reale. L'uomo infatti teme che Huma sfrutterà l'informazione per i suoi fini e il sospetto è fondato: subito dopo aver scoperto la meta del figlio, Huma la comunica telefonicamente a Polen che in fretta prova a raggiungere (senza riuscirci) l'ex-fidanzato.

Sanem, al contrario, conosce la destinazione di Can e lo segue fingendo che il loro incontro sia una coincidenza. Intanto, Leyla vuole che i suoi contatti con Emre siano esclusivamente professionali, mentre il rapporto tra Cey Cey e Ayhan si incrina quando un incontro a lume di candela viene definito da lui una "cena tra amici", complica anche l'arrivo inopportuno di Muzzafer, come mostra il promo dell'episodio 92.