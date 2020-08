Daydreamer - Le ali del sogno trama 5 agosto 2020: Sanem alle prese con la gelosia e tre bellissime modelle

Daydreamer - Le ali del sogno torna mercoledì 5 agosto 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama ci riporta sul set dove si gira lo spot creato da Sanem, che dovrà anche fare i conti con la gelosia verso le tre bellissime modelle.

Mentre Aylin cerca di scoprire qualche dettaglio compromettente nel passato di Sanem, Emre confida a Leyla che esiste per la Fikri la possibilità di acquisire una grossa holding, come anticipa il promo dell'episodio 41. Sanem ha ben altro per la testa: si sta finalmente girando il primo spot da lei creato come copywriter, che la vedrà impegnata anche come regista e come attrice. Purtroppo la ragazza non si è direttamente interessata al casting così si ritrova sul set in compagnia di 3 bellissime modelle. Impossibile tenere a bada la gelosia, soprattutto quando le vede correre verso Can: dopo averle rese bruttissime, abusando di trucco e parrucco, le sostituirà con Deren, Ayhan e Aylin.

Daydreamer in pausa ad agosto: quando tornerà la soap con Can Yaman

Daydreamer - Le ali del sogno, soap opera turca con protagonista l'amatissimo Can Yaman, è disponibile in prima visione assoluta per l'Italia su Canale 5, dalle 14:45 alle 15:30 circa, dal lunedì al venerdì. Oltre alla visione in chiaro direttamente su Canale 5, la soap è presente anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play, dove è possibile recuperare, di giorno in giorno, anche le puntate già trasmesse.

A questo link è possibile seguire la puntata 40, andata in onda oggi.

Daydreamer racconterà, in 153 episodi, la storia di Can Divit, fotografo di successo e pubblicitario non proprio per scelta, che si innamorerà perdutamente di Sanem Aydın (Demet Özdemir), aspirante scrittrice, grande sognatrice e nuova assunta nell'agenzia di famiglia del bel Can.