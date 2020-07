Daydreamer - Le ali del sogno trama 29 luglio 2020, Leyla confessa: è innamorata di Emre

Daydreamer - Le ali del sogno torna mercoledì 29 luglio 2020 su Canale 5 alle 14:45 e le anticipazioni raccontano qualcosa che ormai non si può tacere: Leyla è innamorata di Emre.

Can e Sanem si sono dichiarati guerra ma sono ancora costretti a lavorare insieme per un nuovo progetto che prevede una sceneggiatura scritta dagli utenti, da utilizzare poi per lo spot di una compagnia automobilistica. In agenzia arrivano moltissime proposte ma viene selezionata quella scritta da un certo DayDreamer. Leyla, nonostante la gelosia provata nei confronti di Osman, deve ammettere a sua sorella di essere innamorata di Emre.

Qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, martedì 28 luglio 2020.

Daydreamer - Le ali del sogno, soap opera turca con protagonista l'amatissimo Can Yaman, è disponibile in prima visione assoluta per l'Italia su Canale 5, dalle 14:45 alle 15:30 circa, dal lunedì al venerdì. Oltre alla visione in chiaro direttamente su Canale 5, la soap è presente anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play, dove è possibile recuperare, di giorno in giorno, anche le puntate già trasmesse.

Daydreamer racconterà, in 153 episodi, la storia di Can Divit, fotografo di successo e pubblicitario non proprio per scelta, che si innamorerà perdutamente di Sanem Aydın (Demet Özdemir), aspirante scrittrice, grande sognatrice e nuova assunta nell'agenzia di famiglia del bel Can.