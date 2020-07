Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 28 luglio 2020: Aylin riesce a separare Can e Sanem

Daydreamer - Le ali del sogno torna martedì 28 luglio 2020 su Canale 5 alle 14:45 e le anticipazioni parlano di una nuova vittoria per Aylin, bella quanto perfida.

Sanem chiede Emre di confessare insieme al fratello la verità sui tentativi di sabotaggio iniziali: dopo la giornata passata insieme, la ragazza ha capito che non vuole più avere segreti con Can. Lui però si rifiuta di farlo, convinto che il fratello maggiore non lo perdonerà mai. Tornato a casa, il Divit racconta tutto ad Aylin e lei coglie la palla al balzo: mette in moto un piano diabolico per separare Sanem dal fotografo e sembra, purtroppo, che le sue macchinazioni vadano a buon fine.

Daydreamer racconterà, in 153 episodi, la storia di Can Divit, fotografo di successo e pubblicitario non proprio per scelta, che si innamorerà perdutamente di Sanem Aydın (Demet Özdemir), aspirante scrittrice, grande sognatrice e nuova assunta nell'agenzia di famiglia del bel Can.