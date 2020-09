Daydreamer - Le ali del sogno trama 2 settembre 2020: nuove tensioni tra Can e Sanem

Daydreamer - Le ali del sogno torna mercoledì 2 settembre 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama anticipa nuove tensioni tra Can e Sanem per via di Fabbri e non solo...

Daydreamer - Le ali del sogno torna mercoledì 2 settembre 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama anticipa che, per via di Fabbri e di un'altra donna, ci saranno parecchie tensioni tra Can e Sanem.

La Fikri Harica deve fare la campagna pubblicitaria per Compass Sport che produce attrezzature da montagna e da campeggio, come spiega il lungo promo dell'episodio 56, in onda domani 2 settembre, e, non trovando idee particolarmente brillanti, spera di avere l'ispirazione facendo provare i materiali ai creativi, così organizza un campeggio.

Fabbri va in azienda a parlare con Sanem per proporle di lavorare insieme sul profumo nel fine settimana, ma Sanem deve andare al campeggio, così le propone di lavorare nel pomeriggio, ma per farlo Sanem ha bisogno del consenso di Can, che alla richiesta appare infastidito e nega il permesso. Fabbri insiste e le propone di farlo la sera dopo il lavoro. Sanem sta per rifiutare ma assiste alla telefonata tra Can e la sua amica Gamze e quando sente che i due hanno preso un appuntamento per la sera accetta. In realtà, ognuno dei due vuole fare ingelosire l'altro e una volta in privato disdicono i rispettivi appuntamenti, ma daranno vita a una telefonata in cui simulano di essere con i rispettivi partner...

Sarà questa l'ultima settimana di programmazione per Daydreamer - Le ali del sogno così come Mediaset ci ha fin qui abituati. A partire da lunedì 7 settembre, infatti, con il ritorno di Uomini e Donne, la soap con Can Yaman andrà incontro a parecchie variazioni.