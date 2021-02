Daydreamer - Le ali del sogno trama 12 febbraio 2021: tra Can e Sanem ritorna lo spettro di Yigit

Daydreamer - Le ali del sogno torna venerdì 12 febbraio 2021 su Canale 5 alle 16:30, nel suo slot pomeridiano e con una sola puntata. La trama anticipa nuove nubi all'orizzonte nel rapporto tra Can e Sanem.

E' la mattina del matrimonio di Emre e Leyla e la giornata si preannuncia rocambolesca. I due hanno dimenticato di comprare gli abiti per la cerimonia e si precipitano in negozio. Sanem è a casa di Can per cercare di scrivere qualche pagina del suo romanzo, ma non riesce a concentrarsi e la situazione si complica ulteriormente quando si presentato lì Deren, Cengiz e Yigit, con l'idea di dare una mano.

La soap turca con Can Yaman, che tornerà venerdì 12 febbraio, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:30 su Canale 5. Esclusivamente nella giornata del martedì Daydreamer - Le ali del sogno raddoppia l'appuntamento con il suo pubblico, tornando anche nella prima serata con nuovi episodi inediti. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.