Daydreamer - Le ali del sogno trama 1° settembre 2020: prove di convivenza tra Can e Sanem?

Daydreamer - Le ali del sogno torna martedì 1° settembre su Canale 5 alle 14:45 e la trama sembrerebbe voler anticipare la possibilità di una convivenza tra Can e Sanem. Purtroppo ancora una volta l'idillio pare destinato a rompersi...

Dopo essere rimasti chiusi in ascensore, Sanem e Can trascorrono la notte insieme. Sanem ha un incubo e Can la tranquillizza. Inoltre le regala un ciondolo portafortuna. Al risveglio, Sanem prepara la colazione a Can; il risultato non è granché, ma Sanem ci mette molto impegno e Can sembra apprezzare. Nonostante affermino di essere solo amici, decidono di comune accordo di non entrare insieme in ufficio, per evitare pettegolezzi. Nel frattempo, Mevkibe si presenta in ufficio con un borek per Can. Sanem è preoccupata che la madre possa scoprire che ha passato la notte da lui. Fortunatamente, dopo alcuni equivoci, Sanem e Can riescono a mantenere il segreto. Alla fine tutti gli impiegati si recano nella stanza di Can e mangiano lo strepitoso borek di Mevkibe.

Purtroppo, come anticipa il promo dell'episodio 55, le bugie del passato rischiano di porre fine per sempre al rapporto tra i due innamorati.

Sarà questa l'ultima settimana di programmazione per Daydreamer - Le ali del sogno così come Mediaset ci ha fin qui abituati. A partire da lunedì 7 settembre, infatti, con il ritorno di Uomini e Donne, la soap con Can Yaman andrà incontro a parecchie variazioni.