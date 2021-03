Daydreamer -Le ali del sogno anticipazioni 9 marzo 2021: Sanem e l'inattesa proposta di matrimonio

Daydreamer - Le ali del sogno torna martedì 9 marzo 2021 su Canale 5 alle 16:35 nel suo slot pomeridiano. Le anticipazioni parlano di una proposta di matrimonio per Sanem, arrivata però dalla persona sbagliata.

Can ha smascherato Yigit e l'ha costretto a confessargli di aver bruciato il diario di Sanem, ma questo non gli basta. Vuole che lo confessi anche a Sanem. Ma proprio mentre si accinge a raccontarle la verità, riceve un messaggio da Huma nel quale lei gli rivela che nel suo vecchio rifugio non c'era nessuna telecamera che avrebbe potuto riprendere le sue azioni.

A questo punto, costretto dalle circostanze, Yigit confessa alla Aydin il suo amore e le chiede di sposarlo.

La soap turca con Can Yaman, che tornerà martedì 9 marzo, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:35 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.