Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 9 febbraio 2021: Sanem riceve un aiuto insperato con Huma

Daydreamer - Le ali del sogno torna martedì 9 febbraio 2021 su Canale 5 alle 16:30, nel suo slot pomeridiano e con una sola puntata, e le anticipazioni prospettano progressi tra Huma e la famiglia Aydin.

Sanem ha intuito che lo Zio Mitaht può fare da intermediario per calmare gli animi tra Mevkibe e Huma, risolvendo così il problema del matrimonio. I due, infatti, non riescono a concordare una data per le nozze, perché le rispettive madri li ostacolano. Mithat, per entrare nelle simpatie di Huma, la corteggia, la invita a pranzo, la ubriaca di parole e aneddoti, finché lei non capitola e accetta di incontrare la famiglia di Sanem per un caffè.

La soap turca con Can Yaman va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:30 su Canale 5. Esclusivamente nella giornata del martedì Daydreamer - Le ali del sogno raddoppia l'appuntamento con il suo pubblico, tornando anche nella prima serata con tre episodi inediti. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.