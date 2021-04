Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 9 aprile 2021: Can non è l'uomo ideale

Daydreamer - Le ali del sogno torna venerdì 9 aprile 2021 con una nuova puntata su Canale 5 alle 16:40 e le anticipazioni sono un colpo per l'autostima di Can.

La domanda del sondaggio a cui il Club della Vela ha sottoposto la Fikri Harika è semplice: elencare le caratteristiche del proprio uomo o della propria donna ideale. Cengiz stampa le risposte e Can, sfruttando un suo momento di distrazione, sottrae dai risultati il sondaggio di Sanem.

Poco più tardi anche lei fa lo stesso, ma una volta lette le caratteristiche elencate, si rendono entrambi conto di non aderire minimamente al prototipo del partner ideale dell'altro, come mostra chiaramente il divertente promo dell'episodio 145.

La soap turca con Can Yaman, che tornerà venerdì 9 aprile, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:40 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.