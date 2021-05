Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 4 maggio 2021: Can e Sanem rischiano di perdere un affare

Daydreamer - Le ali del sogno torna con la puntata di martedì 4 maggio 2021 su Canale 5 alle 16:35. Le anticipazioni rischiano di travolgere Sanem, dal punto di vista sentimentale e professionale.

Sanem ha ascoltato di nascosto la conversazione tra Can e Aziz in cui Can afferma di non provare nulla per lei, ecco perchè decide di ricorrere alle maniere forti.

Nel frattempo, a causa dell'assenza di Can e Sanem, la Fikri Harika rischia di perdere il lavoro con Asim ma una brillante trovata di Leyla risolve la situazione, anche se temporaneamente.

Infatti adesso si tratterà di trovare un inesistente regista di nome Arthur Capello...

La soap turca con Can Yaman, che tornerà martedì 4 maggio, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:35 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.