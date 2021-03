Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 30 marzo 2021: Can deruba Sanem

Daydreamer - Le ali del sogno torna martedì 30 marzo 2021 su Canale 5 alle 16:40 nel suo slot pomeridiano e nelle anticipazioni Can deruba la sua vecchia fidanzata di un cimelio a cui tiene ancora moltissimo.

Can, durante la festa organizzata da Deren, ha notato che Sanem porta con sè ancora il vecchio anello di fidanzamento che lui le aveva regalato un anno prima, quando ancora pensavano che sarebbero riusciti a coronare il sogno d'amore con un matrimonio. Lo porta appeso al collo, legato a una piccola collana, per questo lui deve aspettare che la Aydin si addormenti in giardino per poterglielo sottrarre.

A che scopo? Per testare la sua reazione di fronte alla perdita di quella promessa apparentemente infranta.

Al risveglio Sanem si accorge di non avere più al collo l'anello e dà il via a una vera e propria caccia al tesoro compulsiva, che finisce per infastidire anche la squadra che sta lavorando alla nuova produzione delle sue creme.

La soap turca con Can Yaman, che tornerà martedì 30 marzo, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:40 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.