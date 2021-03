Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 3 marzo 2021: Can inganna Sanem

Daydreamer - Le ali del sogno torna mercoledì 3 marzo 2021 su Canale 5 alle 16:35 nel suo slot pomeridiano. Le anticipazioni ci informano che Can ha architettato un piano per ingannare Sanem.

Il maggiore dei fratelli Divit infatti ha sabotato la sua barca di proposito, così da poter chiedere a Sanem di potersi fermare da lei fino alla riparazione dell'imbarcazione, per poter stare vicino al padre, che a sua volta sta fingendo di stare molto male.

Sanem accetta che Can viva nel capanno nella tenuta che trasformerà nel suo "rifugio".

Naturalmente, però, presenza di Can innescherà altre dinamiche tra i protagonisti...

La soap turca con Can Yaman, che tornerà mercoledì 3 marzo, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:35 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.

Eccezionalmente, domani Daydreamer tornerà anche con l'appuntamento serale, sfidando direttamente Sanremo.