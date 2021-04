Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 29 aprile 2021: la strana idea di Sanem per aiutare Can

Nelle anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno, che torna giovedì 29 aprile 2021 alle 16:35 su Canale 5 Sanem escogita un nuovo piano per far tornare i ricordi di Can.

Daydreamer - Le ali del sogno torna con la puntata di giovedì 29 aprile 2021 su Canale 5 alle 16:35. Nelle anticipazioni scopriamo che a Sanem è venuta in mente una strana idea per aiutare Can.

Il Divit, anche se nel pieno della campagna pubblicitaria, vista l'insistenza di Mevkibe, accetta il suo invito. Ma il tentativo di fargli bere il the miracoloso si rivela inutile, perchè a bere il preparato è Nihat, che finisce in ospedale.

Sanem allora, pensando e ripensando a qualcosa che possa in effetti legare Can alla loro relazione, ha un'idea un po' folle ma che potrebbe rivelarsi efficace: fargli rivivere una delle loro epiche litigate!

Con una scusa lo porta al loro solito posto, gli scogli sul lungomare, e lo provoca affinché comincino a litigare. E la cosa in qualche modo funziona, Can ha un flashback, ma niente di più.

La soap turca con Can Yaman, che tornerà giovedì 29 aprile, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:35 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.