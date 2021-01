Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 28 gennaio 2021: tra Can e Yigit la sfida continua

Daydreamer - Le ali del sogno torna giovedì 28 gennaio 2021 su Canale 5 alle 16:30, nel suo slot pomeridiano e con una sola puntata, e le anticipazioni gettano benzina sul fuoco della gelosia di Can.

Dopo la notte passata insieme al rifugio, infatti, tra i due innamorati sembra essere tornato il sereno, ma sull'orizzonte di Can cominciano ad addensarsi delle nubi: Sanem non ha affatto intenzione di lasciare il lavoro per Yigit. La Aydin è infatti decisa nel proposito di non mischiare vita privata e lavorativa, nonostante le insistenze del fidanzato per riportarla alla Fikri Harika.

Can dal canto suo ha capito che, quella che Sanem scambia per stima, è in realtà solo la volontà di Yigit di conquistarla, ecco perchè tra i due è ormai guerra, senza esclusione di colpi.

La soap turca con Can Yaman è tornata alla sua originale collocazione nel pomeriggio di Canale 5. Daydreamer - Le ali del sogno va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:30 sulla rete ammiraglia Mediaset.

È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.