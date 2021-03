Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 26 marzo 2021: Can e Sanem soci in affari

Daydreamer - Le ali del sogno torna venerdì 26 marzo 2021 con una nuova puntata su Canale 5 alle 16:40 e le anticipazioni portano una novità importante per Can e Sanem, che tornano a condividere qualcosa.

La creazione della nuova società va a gonfie vele, ma i ragazzi si trovano a fronteggiare i primi problemi economici: non ci sono fondi sufficienti per portare avanti al meglio l'impresa. Allora Can si offre di finanziare la società, ma Sanem rifiuta la sua offerta. In alternativa, propone a Can di diventare socio e quest'ultimo accetta di buon grado.

Intanto si fa vivo anche Yigit che, dopo tutto quello che è successo, decide di chiedere scusa a Sanem, come anticipa il nuovo promo dell'episodio 140, sperando nel suo perdono.

La soap turca con Can Yaman, che tornerà venerdì 26 marzo, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:40 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.