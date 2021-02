Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 25 febbraio 2021: Nihat chiede a Can di lasciare in pace Sanem

Daydreamer - Le ali del sogno torna giovedì 25 febbraio 2021 su Canale 5 alle 16:35, nel suo slot pomeridiano e con una sola puntata. Le anticipazioni non annunciano buone notizie per Can, che dovrà confrontarsi senza saperlo con il padre della sua amata.

Remide, Deren e CeyCey lasciano la tenuta ma CeyCey, dopo che la Signora Remide chiede di mantenere il segreto sul finto malore di Aziz, ha il suo solito attacco di panico. Emre e Leyla, vista la situazione, raccontano alle rispettive madri quanto sta accadendo alla tenuta. Leyla, in particolare, convince Nihat e Mevkibe a precipitarsi da Sanem, anche per via del suo stato d'animo.

Arrivati carichi di prelibatezze, i signori Aydin vengono convinti da Aziz a fermarsi per cena, ma i risultati non saranno quelli sperati. Al termine del pasto, infatti, come mostra il promo dell'episodio 126, Nihat affronta Can, e gli chiede di stare lontano da Sanem, che per colpa sua ha sofferto già abbastanza.

Il Divit resta impietrito davanti alle dure parole del signor Aydin....

La soap turca con Can Yaman, che tornerà giovedì 25 febbraio, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:35 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.