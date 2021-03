Daydreamer -Le ali del sogno anticipazioni 24 marzo 2021: il gioco sporco di Yigit con Sanem

Daydreamer - Le ali del sogno torna mercoledì 24 marzo 2021 su Canale 5 alle 16:40 nel suo slot pomeridiano e le anticipazioni portano avanti il piano di Yigit per minare ogni attività di Sanem.

Sanem è distrutta perché, dopo aver messo l'anima nella produzione delle creme, è costretta dalla polizia a fermare la produzione, con il rischio che Cemal si appropri del marchio. Mihriban e Aziz si presentano a casa di Cemal e lo accusano di essere un ladro e quest'ultimo, sotto consiglio di Yigit, manda tre dei suoi uomini alla tenuta a minacciarli che se non ritireranno la denuncia, passeranno dei guai, ma l'intervento di Can li mette in fuga.

La soap turca con Can Yaman, che tornerà mercoledì 24 marzo, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:40 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.