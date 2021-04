Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 2 aprile 2021: Yigit si ripresenta da Sanem

Daydreamer - Le ali del sogno torna venerdì 2 aprile 2021 su Canale 5 alle 16:40 nel suo slot pomeridiano e le anticipazioni annunciano che Yigit potrebbe avere qualcosa in mente.

L'uomo infatti, dopo il rifiuto di Sanem alla sua proposta di matrimonio e nonostante Sanem gli abbia detto di starle lontano, va lo stesso alla tenuta dicendole che non è lì per lei, ma per il suo amico Bulut.

Can, con la scusa di controllare con Sanem gli ultimi dettagli per girare lo spot delle creme, cerca di capire come sta andando la ricerca della collana che lui stesso ha nascosto. Aziz e Mihriban mentre fanno shopping vedono da lontano Huma e Mevkibe anche loro intente a fare shopping. Mirhiban fa una scenata di gelosia ad Aziz perchè convinta che, nonostante tutto, a lui piaccia ancora Huma.

La soap turca con Can Yaman, che tornerà venerdì 2 aprile, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:40 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.