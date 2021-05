Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 18 maggio 2021: Melahat diventa ricca ma qualcuno ne approfitta

Daydreamer - Le ali del sogno torna con la puntata di martedì 18 maggio 2021 su Canale 5 alle 16:35. Nelle anticipazioni Melahat si trova tra le mani per caso una fortuna che non avrebbe neppure mai sognato.

La vicina di casa di Nihat e Mevkibe eredita da una principessa afgana, vecchia amica di famiglia, una cospicua somma di denaro. L'inaspettata fortuna, però, le fa perdere la testa e le fa assumere comportamenti bizzarri, tanto da infastidire anche chi la conosce da sempre come Mevkibe.

Selim, sempre alle prese con continui problemi economici, lo viene a sapere e comincia a escogitare un piano per approfittarne...

Dall'altra parte alla Fikri Harika, dove sono tutti preoccupati perché Sanem e Can sono spariti da 24 ore e Muzo vorrebbe chiamare la polizia, come anticipa il nuovo promo dell'episodio 160, si lotta sull'orlo del fallimento finanziario.

La soap turca con Can Yaman, che tornerà martedì 18 maggio, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:35 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay Infinity, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.

Per Daydreamer - Le ali del sogno si tratta delle ultime puntate: la soap dovrebbe concludersi ufficialmente venerdì 28 maggio.