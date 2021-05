Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 17 maggio 2021: riaffiorano i ricordi di Can

Daydreamer - Le ali del sogno torna con la puntata di lunedì 17 maggio 2021 su Canale 5 alle 16:35. Nelle anticipazioni fanno capolino, dopo settimane, i ricordi di Can legati a Sanem.

Can e Sanem arrivano con la moto d'acqua su un isolotto disabitato, come mostra la clip che anticipa l'episodio 160, ma lui fa finta che la moto si sia rotta per passare la notte lì con lei...

E finalmente, tra abbracci, baci e tenere confessioni sotto le stelle, i ricordi del bel Divit cominciano a riaffiorare.

La soap turca con Can Yaman, che tornerà lunedì 17 maggio, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:35 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay Infinity, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.

Per Daydreamer - Le ali del sogno si tratta delle ultime puntate: la soap dovrebbe concludersi ufficialmente venerdì 28 maggio.