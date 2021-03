Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 16 marzo 2021: prove da genitori per Can e Sanem

Daydreamer - Le ali del sogno torna martedì 16 marzo 2021 su Canale 5 alle 16:35 nel suo slot pomeridiano. Le anticipazioni annunciano che, dopo Leyla ed Emre, tocca a Can e Sanem pensare a un futuro come mamma e papà.

Mihriban porta la figlia di Cansu da Sanem e le chiede di farle da babysitter, ma si tratta solo di uno stratagemma per lasciare Sanem e Can da soli.

La donna, con la complicità di Aziz, mette in azione il piano e chiede a Sanem di trasformarsi in baby sitter per una notte, come mostra il nuovo promo dell'episodio 136.

La Aydin accetta di buon grado ma Can, mandato a casa della ex fidanzata con un'altra scusa dagli stessi diabolici Mihriban e Aziz, la trova parecchio in difficoltà: decide così di fermarsi con lei, passando la notte con la donna che ancora ama.

La soap turca con Can Yaman, che tornerà martedì 16 marzo, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:35 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.