Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 16 aprile 2021: disastro finanziario in vista per la Fikri Harika?

Daydreamer - Le ali del sogno torna con la puntata di venerdì 16 aprile 2021 su Canale 5 alle 16:35. Le anticipazioni fanno tremare Can, Sanem e tutti i dipendenti della Fikri Harika, a un passo dal tracollo finanziario.

Leyla ed Emre hanno alcuni problemi con la nuova attività e Leyla è molto indecisa sul suo futuro lavorativo.

Anche la Fikri Harika affronta un momento difficile dal punto di vista finanziario: i ragazzi aspettano con ansia la riunione con la Art Tekstil, ma purtroppo il meeting si rivela disastroso, costringendo Can e Sanem a una pesante riflessione sulle ultime settimane.

Nel frattempo Aziz, stanco dei continui litigi tra la nuova compagna e l'ex moglie, decide di allontanarsi per un po' e parte per l'Europa. Mihiriban però approfitta del periodo di "solitudine" per riallacciare i rapporti con il vecchio amico Selim, da poco tornato in Turchia. Con grande sorprese, l'arrivo di Selim riesce a coinvolgere anche Huma, facendo così sotterrare alle due donne, almeno momentaneamente, l'ascia di guerra. Ma non è tutto oro quel che luccica: Selim sembra interessato più ai soldi che all'amicizia...

La soap turca con Can Yaman, che tornerà venerdì 16 aprile, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:35 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.