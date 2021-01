Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 14 gennaio 2021: svelato il segreto che lega Polen e Yigit!

Daydreamer - Le ali del sogno torna stasera su Canale 5 alle 21:30 con 3 episodi e la trama del 14 gennaio 2021 anticipa che c'è un legame segreto tra Polen e Yigit, che verrà svelato durante una festa a casa di Can.

Il discorso che Sanem tiene durante il lancio conquista tutti gli invitati. Al termine della presentazione lei spera di parlare con Can, ma un improvviso malore di Huma costringe il ragazzo a lasciare l'evento.

I due tuttavia sono ai ferri corti: lui non digerisce la presenza di Yigit, mentre lei è furiosa per l'offerta di Polen che lui ha accettato a sua volta.

Muzaffer si presenta da Nihat e si vanta dei suoi incassi perchè gli ha affari del negozio bio che ha aperto con Mevkibe vanno a gonfie vele. Leyla invece è sempre più infelice e arriva persino a invidiare Sanem per la scelta di abbandonare l'agenzia. A crearle tanto malessere è anche ciò che sta vivendo con Osman ed Emre.

Can intanto, infastidito dall'evidente complicità tra Sanem e Yigit, tenta di tenere impegnata la Aydin nei suoi ultimi giorni in agenzia ma qualcosa lo distrae: viene convinto dalla madre e da Polen a partecipare alla realizzazione del libro di Polen. Sanem dal canto suo riesce a stento a trattenere la gelosa nei confronti di Polen, che, spalleggiata da Huma, è molto spesso in agenzia perché vuole avvalersi delle foto di Can per la sua prossima pubblicazione di un volume di ricette. Allo stesso modo, Can è geloso di Yigit, con il quale Sanem sta lavorando fianco a fianco e che dimostra sempre più chiaramente il suo interesse per lei.

Quando Huma organizza una cena a casa di Can con tutti i dipendenti dell'agenzia, dove Polen dà dimostrazione della sua bravura come cuoca, la situazione comincia a diventare esplosiva... Si scopre infatti che Polen e Yigit sono fratello e sorella!

Daydreamer - Le ali del sogno torna oggi in prima serata dalle su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Play. Le puntate in onda il 14 gennaio 2021 saranno poi disponibili per il rewatch in streaming in qualsiasi momento sulla pagina DayDreamer - Le ali del sogno di MediasetPlay.

