Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 13 maggio 2021: Ayca salva la situazione alla Fikri Harika

Daydreamer - Le ali del sogno torna con la puntata di giovedì 13 maggio 2021 su Canale 5 alle 16:35. Nelle anticipazioni scopriamo che la situazione con il signor Asim non precipiterà solo grazie ad Ayca.

Selim, che interpreta la parte del presunto Arthur Capello, su suggerimento di Sanem che gli aveva consigliato di tenere un atteggiamento borioso, si fa prendere la mano e insulta il cliente, rischiando di mandare a monte l'accordo.

Il signor Asim sembra deciso ad abbandonare la riunione con la Fikri Harika ma sua figlia Ayca interviene: divisa tra il desiderio di lavorare fianco e fianco con Can e gli affari di famiglia, la ragazza tenta di convincere suo padre a dare una possibilità all'agenzia, pur avendo intuito il tranello.

Ayca salva la situazione, Can è ammirato da tanta prontezza ma per Sanem le cose non potrebbero andare peggio.

La soap turca con Can Yaman, che tornerà giovedì 13 maggio, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:35 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay Infinity, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.