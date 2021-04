Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 13 aprile 2021: Aziz e Mihriban imbrogliano Nihat

Daydreamer - Le ali del sogno tornerà martedì 13 aprile 2021 su Canale 5 alle 16:40 nel suo slot pomeridiano. Le anticipazioni vedono ancora protagonisti Nihat e i suoi problemi alimentari.

Nihat si presenta in visita da Aziz e Mihriban convinto di poter assaggiare la deliziosa cucina della padrona di casa. La coppia lo accoglie a braccia aperte ma trova mille modi per impedirgli di abbuffarsi e, al contrario, lo costringe a fare un po' di esercizio all'aria aperta.

Per cena solo piatti assolutamente sani, anche se meno gustosi di quelli che lui preferisce.

E l'incubo per Nihat continua quando Aziz e Mihriban lo invitano a fermarsi da loro anche per la notte, così da trascorrere insieme un'altra giornata all'insegna del benessere.

La soap turca con Can Yaman, che tornerà martedì 13 aprile, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:40 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.