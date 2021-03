Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 12 marzo 2021: Emre confessa a Can di essere disoccupato

Daydreamer - Le ali del sogno torna venerdì 12 marzo 2021 su Canale 5 alle 16:35 nel suo slot pomeridiano. Le anticipazioni annunciano un momento di assoluta sincerità tra i fratelli Divit, alle prese uno con i problemi di cuore l'altro con quelli professionali.

Dopo aver saputo della proposta di matrimonio di Yigit, anche con l'intento di rilanciare il rapporto fra Sanem e Can, Deren progetta una campagna pubblicitaria centrata sulle creme e i profumi della Aydin; e l'agenzia comincia il lavoro in tal senso.

Intanto, Emre, che sta per accompagnare il fratello all'incontro con l'investigatore assunto per conoscere le trame di Yigit, decide di essere assolutamente sincero e confessa a Can di essere disoccupato, come mostra il promo dell'episodio 135, e di soffrire per questa situazione.

La soap turca con Can Yaman, che tornerà venerdì 12 marzo, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:35 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.