Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 1° aprile 2021: Emre e Leyla a un passo dalla crisi di nervi

Daydreamer - Le ali del sogno torna giovedì 1° aprile 2021 su Canale 5 alle 16:40 nel suo slot pomeridiano e le anticipazioni chiariscono che il momento non è semplice per nessuno, e non fa eccezione una certa coppietta felice.

Emre infatti, che si trova alle prese con il nuovo lavoro all'autosalone, davvero poco entusiasmante e poco appagante, deve anche fare i conti con lo stress lavorativo della moglie Leyla, parecchio sotto pressione.

E mentre Sanem è ancora alla disperata ricerca della collana che Can le ha sottratto e nascosto, Huma e Mevkibe decidono di comune accordo di curare maggiormente il loro aspetto.

La soap turca con Can Yaman, che tornerà giovedì 1° aprile, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:40 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.