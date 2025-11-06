Dawson's Creek, Kerr Smith: "Nessuno sapeva che il mio personaggio era gay, il bacio li ha fatto inca**are"

Kerr Smith, interprete di Jack McPhee in Dawson's Creek, ha svelato un retroscena legato alla sessualità del suo personaggio nella popolare serie tv. L'attore ha spiegato che la scelta di rendere Jack gay era un segreto custodito talmente bene che nemmeno la rete e lo studio sapevano che sarebbe entrato nella storia come il primo personaggio gay a scambiarsi un bacio omosessuale in prima serata.

Smith, 53 anni, ha ricordato il momento in cui ha appreso la notizia durante un episodio del podcast Pod Meets World. "Nessuno lo sapeva. Io non lo sapevo. La Warner Bros non lo sapeva, la Sony non lo sapeva, nessuno dei produttori lo sapeva", ha detto. "Era un'idea nella testa di Kevin Williamson, tutto qui."

L'attore ha confessato che non dimenticherà mai il giorno in cui ha saputo che il suo personaggio, Jack McPhee, avrebbe fatto coming out in televisione. Si trovava sul set a Wilmington, North Carolina, Quando Kevin Williamson si è avvicinato invitandolo a prendere un caffé.

"Erano passati circa due mesi da quando avevo iniziato a lavorare nello show e mi sono chiesto: 'Oh cavolo, mi stanno licenziando?'", ha detto.

Joshua Jackson e Kerr Smith in una scena di Dawson's Creek

Il coming out di Jack

Mentre si incamminavano verso il locale a Kerr Smith è venuto in mente che i personaggi di Dawson's Creek rispecchiavano diverse sfaccettature della personalità di Williamson.

"Kevin è in realtà Katie Holmes", ha detto. "Il suo lato più burlone è Joshua Jackson, quello più cerebrale è Dawson e ovviamente il lato selvaggio è Michelle Williams. Ma nessuno rappresentava la sua sessualità in quel momento perché la teneva nascosta e sentiva il bisogno di dichiararla pubblicamente, al di fuori della famiglia e degli amici."

Kerr Smith insieme Mary Beth Peil e Michelle Williams

Quando sono arrivati al bar, Williamson ha informato Kerr Smith delle sue intenzioni: "Le sue parole esatte furono: 'Kerr, vogliamo prendere una strada diversa con Jack'. E io ho pensato: 'Caspita', nella mia testa. Non l'ho detto ad alta voce. Gli ho chiesto di darmi un paio di giorni per fare alcune telefonate e chiamare tutte le persone di cui mi fidavo per avere dei consigli vedere se era la cosa giusta per me perché a quel tempo, nel 1998, questa era una cosa difficile'", ha detto Kerr.

La reazione dei telespettatori al coming out

La preoccupazione di Kerr Smith era fondata. Quando l'episodio in cui il personaggio di Jack fa coming out è finalmente andato in onda, il set è divenuto bersaglio delle proteste degli spettatori più conservatori.

"C'erano proteste fuori dal set, urla e strilli. C'era un muro di mattoni che mi separava mentre pranzavo da una folla di persone infuriate. Se fossi uscito, probabilmente mi avrebbero massacrato di botte", ha detto l'attore aggiungendo: "Eravamo nel Sud, il che non ha aiutato."

Kerr Smith è passato dall'aver ottenuto il lavoro dei sogni a dover fare qualcosa di molto diverso a ciò a cui era abituato. "Ho praticamente chiamato tutti quelli che conoscevo: mio padre, il mio agente, mia sorella, tutti quanti, e tutti mi hanno detto: 'Fallo'. Una delle conversazioni che ricordo di più è stata quella in cui ho chiesto consiglio a John Wesley Shipp e lui mi ha detto: 'Kerr, fallo perché otterrai il meglio dalla sceneggiatura di Kevin Williamson'. E aveva ragione."

Michelle Williams e James va Der Beek in un momento di Conoscenza carnale della serie Dawson's Creek

Jack McPhee scambia un bacio con Ethan (Adam Kaufman) alla fine della terza stagione, nell'episodio del 2000 intitolato True Love. È stato il primo bacio appassionato tra due uomini in TV. Ne sarebbero seguiti altri, dando vita al Family Research Council, secondo il libro del 2023 di Thea Glassman Freaks, Geeks, and Dawson's Creek.

Smith ha ammesso che all'inizio era "molto, molto spaventato, ma oggi, guardando indietro, sono super, super orgoglioso di ciò che siamo riusciti a realizzare perché, come sapete, il volto della televisione è cambiato e penso che l'accettazione delle altre persone e della loro sessualità sia molto più ampia e molto più aperta al giorno d'oggi".